« Talib en concert » Scènes d’été Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet, 19 juillet 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Artiste d’origine sénégalaise, Talib vous fait voyager par ses textes et sa musique. Son style afro-reggae-rap-acoustique est unique..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Place du 8 Mai 1945

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Talib, an artist of Senegalese origin, takes you on a journey with his lyrics and music. His Afro-reggae-rap-acoustic style is unique.

Talib, artista de origen senegalés, te lleva de viaje a través de su música y sus letras. Su estilo afro-reggae-rap-acústico es único.

Talib ist ein Künstler senegalesischer Herkunft, der Sie mit seinen Texten und seiner Musik auf Reisen schickt. Sein afro-reggae-rap-akustischer Stil ist einzigartig.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Vendays-Montalivet