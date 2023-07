Le Gourbet – Journée des auteurs – 7ème édition Place du 8 Mai 1945 Vendays-Montalivet, 11 juillet 2023, Vendays-Montalivet.

Vendays-Montalivet,Gironde

Rencontres avec les auteurs, dédicaces, ateliers (11h: atelier d’écriture autour de la nouvelle – 14h30: vos lectures à voix haute – 15h: atelier d’écriture poétique – 16h: atelier linguistique adultes/enfants), expositions.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 18:00:00.

Place du 8 Mai 1945 Salle Polyvalente

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meetings with authors, book signings, workshops (11 am: short story writing workshop – 2:30 pm: your readings aloud – 3 pm: poetry writing workshop – 4 pm: language workshop for adults and children), exhibitions

Encuentros con autores, firmas de libros, talleres (11.00 h: taller de escritura de cuentos – 14.30 h: sus lecturas en voz alta – 15.00 h: taller de escritura de poesía – 16.00 h: taller de lengua para adultos y niños), exposiciones

Treffen mit Autoren, Signierstunden, Workshops (11 Uhr: Schreibwerkstatt rund um die Kurzgeschichte – 14.30 Uhr: Ihre Vorlesestunde – 15 Uhr: Poetische Schreibwerkstatt – 16 Uhr: Sprachwerkstatt für Erwachsene und Kinder), Ausstellungen

