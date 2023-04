Expostition de céramiques « Les Bleus de St Uze » Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-10 14:00:00 – 2023-06-16 18:00:00

Drome . EUR Venez découvrir de très belles pièces uniques « Les Bleus de Saint-Uze » Céramiques du quotidien du 19e et 20e siècles.

Et toujours en place le jeu de piste « Le génie de la céramique » en téléchargeant l’application gratuite Baludik. contact@territoire-ceramique.com +33 4 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com/ Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze

