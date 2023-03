Visite et démonstration de savoir-faire Place du 8 Mai 1945 Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’Évènement: Drôme

Drome Saint-Uze . Profitez des journées européennes des métiers d’art pour une visite découverte avec démonstration de coulage. Suivez les étapes de fabrication d’une porcelaine culinaire, savant mélange de tradition et d’innovation. contact@territoire-ceramique.com +33 4 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com/ Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Saint-Uze

