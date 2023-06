Soirée côte de boeuf – Les gueuletons du Bistrot Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure, 11 août 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

A la guinguette du Bistrot, c’est soirée côte de boeuf ! Ambiance conviviale et champêtre assurée. Réservation (fortement) conseillée : 05 87 50 30 89..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 21:00:00. .

Place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the guinguette du Bistrot, it’s prime rib night! A friendly, country atmosphere guaranteed. Reservations (strongly recommended): 05 87 50 30 89.

En el Bistrot guinguette, ¡noche de costillas! Ambiente acogedor y campestre garantizado. Se recomienda encarecidamente reservar: 05 87 50 30 89.

In der Guinguette du Bistrot ist heute Abend Rindfleisch angesagt! Gesellige und ländliche Atmosphäre garantiert. Reservierung (dringend empfohlen): 05 87 50 30 89.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus