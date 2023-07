Concerts – Yoshi & Di Originalz – W/ FAYA BRAZ, S.O.A.P. & DJ Nels (Timebomb) Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure, 29 juillet 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

Yoshi Di Original c’est 16 piges de Rap. 4 albums à son actif sortis en totale indépendance. Des dizaines de collaborations avec ce que le Hip hop a fait de mieux, toutes époques confondues… Le genre type qui sort encore ses albums en vinyle ou K7… Un dinosaure on vous dit ! PAF 8€..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Yoshi Di Original is 16 years of Rap. 4 independent albums to his credit. Dozens of collaborations with the best of Hip Hop from all eras… The kind of guy who still releases his albums on vinyl or K7… A dinosaur, we tell you! PAF 8?.

Yoshi Di Original tiene 16 años de rap. 4 álbumes independientes en su haber. Decenas de colaboraciones con los mejores artistas de hip hop de todas las épocas… El tipo de hombre que todavía edita sus álbumes en vinilo o K7… ¡Un dinosaurio, te lo decimos nosotros! PAF 8?.

Yoshi Di Original steht für 16 Jahre Rap. vier Alben, die er in völliger Unabhängigkeit veröffentlicht hat. Dutzende Kollaborationen mit dem Besten, was der Hip Hop in allen Epochen hervorgebracht hat… Ein Typ, der seine Alben noch auf Vinyl oder CDs veröffentlicht… Ein Dinosaurier, sagt man! PAF 8?

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus