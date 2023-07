Concert – Porte et Plainte Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure, 19 juillet 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

Accompagnés de leur piano, leur gouaille et d’un pot à plainte, sur des ambiances de valse ou de Hip hop, Porte & plainte nous embarquent dans un monde où la plainte agit comme une alliée..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

Place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by their piano, their gouaille and a complaint pot, Porte & Complainte take us into a world where complaint acts as an ally.

Acompañados por su piano, su gouaille y una olla de quejas, a atmósferas de vals o de hip hop, Porte & plainte nos llevan a un mundo donde la queja actúa como aliada.

Begleitet von ihrem Klavier, ihrer Gouaille und einem Beschwerdetopf, zu Walzer- oder Hip-Hop-Ambiente, nehmen uns Porte & plainte mit in eine Welt, in der die Beschwerde wie ein Verbündeter wirkt.

