Cochon à la broche du Bistrot St Jean Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure, 29 juin 2023, Saint-Jean-Ligoure.

Saint-Jean-Ligoure,Haute-Vienne

Avec l’été, c’est le retour du cochon à la broche au Bistrot Saint-Jean. Tous les jeudis soirs. Réservation (fortement) conseillée : 05 87 50 30 89..

2023-06-29 à ; fin : 2023-08-31 21:00:00. .

Place du 8 mai 1945

Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Summer brings the return of the pig on the spit at Bistrot Saint-Jean. Every Thursday evening. Reservations (strongly recommended): 05 87 50 30 89.

En verano, vuelve el cerdo al asador en el Bistrot Saint-Jean. Todos los jueves por la noche. Reserva (muy recomendable): 05 87 50 30 89.

Mit dem Sommer kehrt auch das Schwein am Spieß im Bistrot Saint-Jean zurück. Jeden Donnerstagabend. Reservierung (dringend empfohlen): 05 87 50 30 89.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus