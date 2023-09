LES ANGUILLADES Place du 8 mai 1945 Saint-Chamas, 8 octobre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Les Anguillades : Démonstrations culinaires, restauration éphémère, la rue des saveurs, le marché artisanal, les petites anguilles et animations nautiques..

2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Place du 8 mai 1945 Port de Pêche

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Anguillades: Culinary demonstrations, ephemeral catering, the street of flavors, the craft market, the little eels and nautical animations.

Les Anguillades: Demostraciones culinarias, restauración efímera, la calle de los sabores, el mercado artesanal, las anguilitas y actividades náuticas.

Les Anguillades: Kochvorführungen, kurzlebige Restaurants, die Straße der Geschmäcker, der Kunsthandwerksmarkt, die kleinen Aale und Wassersportanimationen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Saint Chamas