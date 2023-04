Marchés de Ruy-Montceau Place du 8 Mai 1945, 1 janvier 2023, Ruy-Montceau.

Le marché de Ruy, essentiellement alimentaire et proposant du local, se tient le mercredi matin ainsi que le dimanche matin sur la place du 8 mai 1945.

Concernant le marché du mercredi​ :

– épicerie itinérante 100% vrac, zéro déchets

– produits italiens.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place du 8 Mai 1945

Ruy-Montceau 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The market of Ruy, essentially food and offering local produce, is held on Wednesday morning and Sunday morning on the square of May 8, 1945.

Concerning the Wednesday market

– itinerant grocery 100% bulk, zero waste

– italian products

El mercado de Ruy, principalmente alimentario y local, se celebra los miércoles por la mañana y los domingos por la mañana en la plaza del 8 de mayo de 1945.

¿Con respecto al mercado del miércoles?

– una tienda de comestibles itinerante 100% a granel y sin residuos

– productos italianos

Der Markt in Ruy, der hauptsächlich Lebensmittel und lokale Produkte anbietet, findet am Mittwochmorgen sowie am Sonntagmorgen auf dem Platz des 8. Mai 1945 statt.

In Bezug auf den Markt am Mittwoch

– fahrender Lebensmittelladen 100% lose Ware, null Abfall

– italienische Produkte

