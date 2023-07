Expositions croisées Les ostensibles « Patrimoine Vivant » à Pierre-Buffière Place du 8 Mai 1945 Pierre-Buffière, 7 juillet 2023, Pierre-Buffière.

Pierre-Buffière,Haute-Vienne

Expositions pédagogique sur les Ostensions Limousines et les créations brodées de l’Atelier Sinclair.

Carine Borderie Sinclair crée des broches faites main sur fil d’or. La broderie d’or ou broderie au fil d’or est un type de broderie artisanale, choisi en Europe principalement pour des usages militaires, ecclésiastiques, diplomatiques ou dans la haute couture ; la broderie au fil d’or est un artisanat spécial et les broches de Carine sont revisitées dans un univers créatif et décalé. Dans le cadre du parcours LES OSTENSIBLES, Carine Sinclair partage des pièces uniques crées à partir d’objets religieux chinés qu’elle sublime dans de véritables tableaux précieux.

Un parcours d’exposition vous est proposé sur le même thème à la Maison du Père Castor à Meuzac, au Musée & jardins Cécile Sabourdy et au bureau d’information touristique de Pierre-Buffière..

2023-07-07 fin : 2023-07-30 . EUR.

Place du 8 Mai 1945

Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Educational exhibitions on the Limousin Ostensions and embroidered creations by Atelier Sinclair.

Carine Borderie Sinclair creates handmade brooches on gold thread. Gold embroidery or gold-thread embroidery is a type of handmade embroidery, chosen in Europe mainly for military, ecclesiastical, diplomatic or haute couture purposes; gold-thread embroidery is a special craft, and Carine’s brooches are revisited in a creative, offbeat universe. As part of the LES OSTENSIBLES exhibition, Carine Sinclair shares unique pieces created from religious objects that she sublimates into truly precious tableaux.

An exhibition on the same theme is available at the Maison du Père Castor in Meuzac, at the Cécile Sabourdy Museum & Gardens and at the Pierre-Buffière tourist information office.

Exposición didáctica sobre las Ostensiones del Lemosín y las creaciones bordadas del Atelier Sinclair.

Carine Borderie Sinclair crea broches artesanales en hilo de oro. El bordado en hilo de oro o bordado en hilo de oro es un tipo de bordado artesanal, elegido en Europa principalmente con fines militares, eclesiásticos, diplomáticos o de alta costura. El bordado en hilo de oro es una artesanía especial, y los broches de Carine se reinterpretan en un universo creativo y fuera de lo común. En el marco de la exposición LES OSTENSIBLES, Carine Sinclair comparte piezas únicas creadas a partir de objetos religiosos que ha encontrado en el mercado y que sublima en cuadros realmente preciosos.

Una exposición sobre el mismo tema se presenta en la Maison du Père Castor de Meuzac, en el Museo y Jardines Cécile Sabourdy y en la oficina de turismo de Pierre-Buffière.

Pädagogische Ausstellungen über die Ostensions Limousines und die gestickten Kreationen des Ateliers Sinclair.

Carine Borderie Sinclair entwirft handgefertigte Broschen mit Golddraht. Die Goldstickerei oder Goldfadenstickerei ist eine Art der handwerklichen Stickerei, die in Europa hauptsächlich für militärische, kirchliche, diplomatische Zwecke oder in der Haute Couture gewählt wird; die Goldfadenstickerei ist ein besonderes Handwerk und die Broschen von Carine werden in einem kreativen und schrägen Universum neu interpretiert. Im Rahmen des Rundgangs LES OSTENSIBLES zeigt Carine Sinclair einzigartige Stücke, die sie aus gefundenen religiösen Gegenständen kreiert und in wahrhaft kostbaren Gemälden sublimiert.

Eine Ausstellung zum selben Thema finden Sie im Maison du Père Castor in Meuzac, im Musée & jardins Cécile Sabourdy und im Touristeninformationsbüro von Pierre-Buffière.

