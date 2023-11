Marché hebdomadaire de Pellegrue Place du 8 mai 1945 Pellegrue, 22 novembre 2023, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Tous les mercredis matins (de 8h à 12h30), venez découvrir le marché traditionnel de Pellegrue avec quelques stands alimentaires (boucher, primeurs…). Pellegrue, bastide du XIIIème siècle, vous offre un marché où vous pourrez profiter de produits frais en circuits courts..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 12:30:00. .

Place du 8 mai 1945

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday morning (from 8am to 12:30pm), come and discover the traditional market of Pellegrue with some food stands (butcher, greengrocers…). Pellegrue, bastide of the XIIIth century, offers you a market where you can enjoy fresh products in short circuits.

Todos los miércoles por la mañana (de 8:00 a 12:30), venga a descubrir el mercado tradicional de Pellegrue con algunos puestos de alimentación (carnicería, frutería…). Pellegrue, una bastida del siglo XIII, le ofrece un mercado donde podrá degustar productos frescos de los productores locales.

Jeden Mittwochmorgen (von 8 Uhr bis 12.30 Uhr) können Sie den traditionellen Markt von Pellegrue mit einigen Lebensmittelständen (Metzger, Gemüsehändler…) entdecken. Pellegrue, eine Bastide aus dem 13. Jahrhundert, bietet Ihnen einen Markt, auf dem Sie frische Produkte aus kurzen Vertriebswegen genießen können.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Pays Foyen