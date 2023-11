Marché de Noël Place du 8 mai 1945 Montrem Catégories d’Évènement: Dordogne

Montrem Marché de Noël Place du 8 mai 1945 Montrem, 16 décembre 2023, Montrem. Montrem,Dordogne Stands : nombreuses idées cadeaux à découvrir ! Restauration sur place (foodtrucks) Présence du Père Noël : photos gratuites en début d’après-midi. 10h-16h, RDV Place du 8 mai et Place Guy Bastier Amicale de l’école 06 64 02 82 81.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:00:00. .

Place du 8 mai 1945

Montrem 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Stands: plenty of gift ideas to discover! On-site catering (foodtrucks) Santa Claus: free photos in the early afternoon. 10am-4pm, RDV Place du 8 mai and Place Guy Bastier Amicale de l?école 06 64 02 82 81 Stands: ¡muchas ideas de regalos por descubrir! Catering in situ (foodtrucks) Papá Noel: fotos gratuitas a primera hora de la tarde. 10.00-16.00 h, RDV Place du 8 mai y Place Guy Bastier Asociación Escolar 06 64 02 82 81 Stände: zahlreiche Geschenkideen zu entdecken! Verpflegung vor Ort (foodtrucks) Anwesenheit des Weihnachtsmanns: kostenlose Fotos am frühen Nachmittag. 10h-16h, RDV Place du 8 mai und Place Guy Bastier Amicale de l’école (Freundeskreis der Schule) 06 64 02 82 81 Mise à jour le 2023-11-03 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montrem Autres Lieu Place du 8 mai 1945 Adresse Place du 8 mai 1945 Ville Montrem Departement Dordogne Lieu Ville Place du 8 mai 1945 Montrem latitude longitude 45.1343274;0.59016999

Place du 8 mai 1945 Montrem Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrem/