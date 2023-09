Love Zumba Party Place du 8 mai 1945 Monflanquin, 11 février 2024, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Lucie et ses amis animent 2h30 de zumba en folie avec l’aide de plusieurs instructeurs de la région ..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 17:30:00. EUR.

Place du 8 mai 1945 Salle des fêtes

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Lucie and her friends animate 2h30 of zumba madness with the help of several instructors of the area.

Lucie y sus amigos dirigen un alocado Zumba de 2,5 horas con la ayuda de varios instructores de la región.

Lucie und ihre Freunde führen 2,5 Stunden lang ein verrücktes Zumba-Programm durch, das von mehreren Trainern aus der Region unterstützt wird.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Bastides