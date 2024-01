Broc’musique Place du 8 Mai 1945 Monflanquin, dimanche 4 février 2024.

Monflanquin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Vente tous objets en lien avec la musique.

Buvette et restauration sur place.

Inscription par téléphone.

Vente tous objets en lien avec la musique : tous instruments, matériel et accessoires, disques, sono, hifi, partition. Neufs ou d'occasion.

Buvette et restauration sur place.

Inscription par téléphone.

Buvette et restauration sur place.

Inscription par téléphone.

Place du 8 Mai 1945 Salle des fêtes

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Coeur de Bastides