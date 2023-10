105ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918 Place du 8 Mai 1945 Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues 105ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918 Place du 8 Mai 1945 Martigues, 11 novembre 2023, Martigues. 105ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918 Samedi 11 novembre, 09h30 Place du 8 Mai 1945 Le maire et le conseil municipal ont l’honneur d’inviter la population à s’associer à ces hommages. SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 11H : DÉFILÉ AU DÉPART DU COURS DU 4 SEPTEMBRE

11H15 : CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE OFFICIELLE, PLACE DU 8 MAI 1945

Cette cérémonie sera précédée par un dépôt de gerbes à 10H30 au monument aux morts 1914-1918 du cimetière Saint-Joseph DES COMMÉMORATIONS AURONT LIEU ÉGALEMENT À : LA COURONNE : 9H30

SAINT-JULIEN LES MARTIGUES : 10H45

SAINT-PIERRE LES MARTIGUES : 11H30 Place du 8 Mai 1945 Place du 8 Mai 1945, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

