Marché Alimentaire et Fleurs des Etats-Unis Place du 8 mai 1945, 1 janvier 2023, Lyon 8e Arrondissement. Marché couvert. Produits vendus : fruits et légumes, fromages, viandes, volailles, poulets rôtis, charcuteries, poissons, pains, pâtisseries et fleurs..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Indoor market. Products sold: fruit and vegetables, cheese, meat, poultry, roast chicken, cooked meats, fish, bread, cakes and flowers. Mercado cubierto. Productos vendidos: fruta y verdura, queso, carne, aves, pollo asado, embutidos, pescado, pan, bollería y flores. Überdachter Marktplatz. Verkaufte Produkte: Obst und Gemüse, Käse, Fleisch, Geflügel, Brathähnchen, Wurstwaren, Fisch, Brot, Backwaren und Blumen. Mise à jour le 2017-03-29 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

