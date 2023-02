Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie Place du 8 mai 1945 Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie Place du 8 mai 1945, 19 mars 2023, Lormont. Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie Dimanche 19 mars, 11h30 Place du 8 mai 1945

Tout public

Commémoration dans le cadre de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique mi;vi;hi;pi Place du 8 mai 1945 Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Vieux Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dépôt de gerbe et cérémonie officielle, place de 8 mai 1945 à 11h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T11:30:00+01:00

2023-03-19T12:30:00+01:00

