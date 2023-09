MARCHE BIO MENSUEL place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux, 6 octobre 2023, Lassay-les-Châteaux.

Lassay-les-Châteaux,Mayenne

Un marché de producteurs bio le 1er vendredi de chaque mois..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

place du 8 mai 1945

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



An organic farmers’ market on the first Friday of each month.

Un mercado de agricultores ecológicos el primer viernes de cada mes.

Ein Markt für Bio-Bauern am ersten Freitag jedes Monats.

Mise à jour le 2022-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire