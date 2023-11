Concert Woody Wood Swing Gum Place du 8 mai 1945 La Chapelaude, 19 novembre 2023, La Chapelaude.

La Chapelaude,Allier

Jazz New Orléans et Swing.

2023-11-19 15:30:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Place du 8 mai 1945 Salle polyvalente

La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New Orleans Jazz and Swing

Jazz y swing de Nueva Orleans

New Orleans Jazz und Swing

Mise à jour le 2023-11-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ