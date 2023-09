Marché de Flavignac Place du 8 mai 1945 Flavignac, 7 février 2024, Flavignac.

Flavignac,Haute-Vienne

Les mercredis matin, venez faire votre marché à Flavignac. Retrouvez les fruits et légumes de Laurence Boyer, les fromages de chèvre fermiers d’Anne Paraud, les plats cuisinés de Dominique Mazeau, les fromages de vache de Claire Fressinaud Mas de Feix, les produits de la crèmerie de Pierre Peynaud..

2024-02-07 fin : 2024-02-07 12:00:00. .

Place du 8 mai 1945

Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday morning, come to Flavignac to shop. You’ll find fruits and vegetables from Laurence Boyer, farmhouse goat cheeses from Anne Paraud, ready-made meals from Dominique Mazeau, cow’s milk cheeses from Claire Fressinaud Mas de Feix, and products from Pierre Peynaud’s creamery.

Todos los miércoles por la mañana, venga a hacer la compra a Flavignac. Busque las frutas y verduras de Laurence Boyer, el queso de cabra de granja de Anne Paraud, los platos preparados de Dominique Mazeau, el queso de vaca de Mas de Feix de Claire Fressinaud y los productos de cremería de Pierre Peynaud.

Mittwochs morgens können Sie in Flavignac auf den Markt gehen. Finden Sie Obst und Gemüse von Laurence Boyer, Ziegenkäse vom Bauernhof von Anne Paraud, Fertiggerichte von Dominique Mazeau, Kuhkäse von Claire Fressinaud Mas de Feix und Produkte aus der Crèmerie von Pierre Peynaud.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus