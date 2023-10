DÉCENTRALISATION DU FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT Place du 8 mai 1945 et place de l’église Saulnes, 8 novembre 2023, Saulnes.

Saulnes,Meurthe-et-Moselle

Cinébus sur la place de l’église, avec repas italien entre les deux films.

Horaires : 1er film à 18h, repas à 18h45 et 2ème film à 19h45.

Tarifs : 7 €/film seul, 15 €/repas seul, 18 €/repas + film, 25 €/repas + 2 films.

Inscription obligatoire.. Adultes

Mercredi 2023-11-08 18:00:00 fin : 2023-11-08 18:00:00. 7 EUR.

Place du 8 mai 1945 et place de l’église

Saulnes 54650 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cinebus on the church square, with Italian meal between the two films.

Times: 1st film at 6pm, meal at 6:45pm and 2nd film at 7:45pm.

Prices: 7 ?/film only, 15 ?/meal only, 18 ?/meal + film, 25 ?/meal + 2 films.

Registration required.

Cinébus en la plaza de la iglesia, con comida italiana entre las dos películas.

Horarios: 1ª película a las 18:00, comida a las 18:45 y 2ª película a las 19:45.

Precios: 7 ¤ /sólo película, 15 ¤ /sólo comida, 18 ¤ /comida + película, 25 ¤ /comida + 2 películas.

Inscripción obligatoria.

Kinobus auf dem Kirchplatz, mit italienischem Essen zwischen den beiden Filmen.

Öffnungszeiten: 1. Film um 18 Uhr, Essen um 18.45 Uhr und 2. Film um 19.45 Uhr.

Preise: 7 ?/Film allein, 15 ?/Essen allein, 18 ?/Essen + Film, 25 ?/Essen + 2 Filme.

Anmeldung erforderlich.

