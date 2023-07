Marché de Bienvenue Place du 8 Mai 1945, en bas de la mairie Montignac-Lascaux, 24 juillet 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Tous les lundis soirs jusqu’au 28 août, venez aux marchés de Bienvenue!

Produits locaux, restauration et animation musicale..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . .

Place du 8 Mai 1945, en bas de la mairie

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every Monday evening until August 28, come to the Welcome Markets!

Local produce, food and live music.

Todos los lunes por la noche hasta el 28 de agosto, venga a los Mercados de Bienvenida

Productos locales, comida y música en directo.

Kommen Sie jeden Montagabend bis zum 28. August zu den Märkten von Bienvenue!

Lokale Produkte, Essen und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère