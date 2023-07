Cromac en fête Place du 8 Mai 1945 Cromac, 22 juillet 2023, Cromac.

Cromac,Haute-Vienne

Venez vous amuser en famille lors de cette grand fête populaire. Au programme : fête foraine, brocante, exposition de véhicules anciens, baptêmes en ULM, concours de pêche, messe, banda, gala de boxe Thaï, diner, soirée dansante, grand feu d’artifice sur l’étang de Mondon, tombola avec les séjours en Europe à gagner..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. .

Place du 8 Mai 1945

Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and have fun with the whole family at this popular festival. On the program: funfair, flea market, vintage car show, microlight christenings, fishing competition, mass, banda, Thai boxing gala, dinner, dance, fireworks display on the Mondon pond, tombola with trips to Europe to be won.

Ven a divertirte con toda la familia en esta fiesta popular. En el programa: parque de atracciones, mercadillo, exposición de coches antiguos, bautismos en ultraligero, concurso de pesca, misa, banda, gala de boxeo tailandés, cena, baile, espectáculo de fuegos artificiales en el estanque Mondon, tómbola con viajes a Europa para ganar.

Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit Ihrer Familie bei diesem großen Volksfest. Auf dem Programm stehen: Jahrmarkt, Trödelmarkt, Oldtimer-Ausstellung, Taufen im Ultraleichtflugzeug, Angelwettbewerb, Messe, Banda, Thaibox-Gala, Abendessen, Tanzabend, großes Feuerwerk über dem Teich von Mondon, Tombola, bei der es Aufenthalte in Europa zu gewinnen gibt.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Pays du Haut Limousin