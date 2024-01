Marché de saison Place du 8 Mai 1945 Compreignac, vendredi 5 juillet 2024.

Compreignac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 18:00:00

fin : 2024-07-05 23:30:00

Producteurs et artisans vous accueillent pour fêter l’été en musique sur la place du bourg. Bonne ambiance et convivialité assurées ! Restauration et buvette sur place.

Producteurs et artisans vous accueillent pour fêter l’été en musique sur la place du bourg. Bonne ambiance et convivialité assurées ! Restauration et buvette sur place.

.

Place du 8 Mai 1945

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Monts du Limousin