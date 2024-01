Théâtre-comédie – Chacun sa croix Place du 8 Mai 1945 Compreignac, samedi 9 mars 2024.

Compreignac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 23:00:00

A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien incapable de trouver une solution. Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d’urgence un jeune couple pour rouvrir l’épicerie et reprendre le café-tabac. Avec l’arrivée inopinée de Rosa, une ex-taularde belle comme un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l’abbé Caporal, le curé du village plutôt « Grande gueule », sorte de « Don Camillo » moderne, les résultats dépasseront toutes les espérances. Mais à quel prix ? « Bien mal acquis ne profite jamais », affirme le proverbe. Pas si sûr…

Place du 8 Mai 1945

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Monts du Limousin