Marché de Noël – Comité d’animation Place du 8 Mai 1945 Compreignac, 10 décembre 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Des producteurs et des artisans qui vous donneront de bons conseils pour régaler vos convives pour ces fêtes de fin d’année et de bonnes idées de cadeaux à offrir à celles et ceux que vous aimez..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Place du 8 Mai 1945 Salle des fêtes

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Producers and artisans will give you tips on how to treat your guests this festive season, as well as gift ideas for your loved ones.

Productores y artesanos le darán consejos para agasajar a sus invitados en estas fiestas, así como ideas para regalar a sus seres queridos.

Produzenten und Handwerker, die Ihnen gute Ratschläge geben, wie Sie Ihre Gäste an diesen Festtagen verwöhnen können, und gute Geschenkideen für Ihre Lieben.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Monts du Limousin