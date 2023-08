Repas et soirée dansante en faveur du Téléthon Place du 8 Mai 1945 Compreignac, 2 décembre 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

Repas en salle ou à emporter. Nous vous attendons nombreux pour cette belle manifestation dont les recettes seront reversées au Téléthon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 01:00:00. .

Place du 8 Mai 1945 Salle des fêtes

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Indoor or takeaway meals. We look forward to seeing you at this great event, with all proceeds going to the Telethon.

Comidas en el interior o para llevar. Esperamos verte en este gran evento, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Telemaratón.

Mahlzeiten im Saal oder zum Mitnehmen. Wir erwarten Sie zahlreich zu dieser schönen Veranstaltung, deren Einnahmen an den Telethon gespendet werden.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Monts du Limousin