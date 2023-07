Festival Le Buis Blues Festival – A Compreignac Place du 8 mai 1945 Compreignac, 16 août 2023, Compreignac.

Compreignac,Haute-Vienne

La commune de Compreignac reçoit pour la première Le Buis Blues Festival et ce seront les groupes The White Rattlesnake (Fr) et Betta Blues Society (Italie) qui animeront le bourg ce soir-là !.

2023-08-16 fin : 2023-08-16 00:00:00. .

Place du 8 mai 1945

Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Compreignac is hosting the Buis Blues Festival for the first time, and the bands The White Rattlesnake (Fr) and Betta Blues Society (Italy) will be bringing the town to life that evening!

Compreignac acogerá por primera vez el Buis Blues Festival, en el que The White Rattlesnake (Francia) y Betta Blues Society (Italia) animarán la ciudad esa noche

Die Gemeinde Compreignac empfängt zum ersten Mal das Le Buis Blues Festival und es werden die Gruppen The White Rattlesnake (Fr) und Betta Blues Society (Italien) sein, die das Städtchen an diesem Abend beleben werden!

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Monts du Limousin