Concert Baroque Place du 8 Mai 1945 Cany-Barville, 7 octobre 2023, Cany-Barville.

Cany-Barville,Seine-Maritime

Concert baroque avec le Conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre. Elèves de la classe de chant de Renald Laban.

Corinne Bertucat, clavecin ; Sylvain Leblond, violoncelle.

Durée : environ 1h15.

Entrée gratuite..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Place du 8 Mai 1945 Salle du Bailliage de caux

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie



Baroque concert with the Conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre. Students in Renald Laban’s singing class.

Corinne Bertucat, harpsichord; Sylvain Leblond, cello.

Duration: approx. 1h15.

Free admission.

Concierto barroco con el Conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre. Alumnos de la clase de canto de Renald Laban.

Corinne Bertucat, clave; Sylvain Leblond, violonchelo.

Duración: 1 hora y 15 minutos aproximadamente.

Entrada gratuita.

Barockkonzert mit dem Conservatoire de musique de la Côte d’Albâtre (Musikkonservatorium der Alabasterküste). Schüler der Gesangsklasse von Renald Laban.

Corinne Bertucat, Cembalo; Sylvain Leblond, Violoncello.

Dauer: ca. 1 Stunde und 15 Minuten.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche