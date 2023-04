Marché hebdomadaire Place du 8 mai 1945 Brignais Catégories d’Évènement: Brignais

Marché hebdomadaire Place du 8 mai 1945, 1 janvier 2023, Brignais. 80 producteurs locaux, marchands et forains vous attendent tous les samedis matins..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00.

80 local producers, merchants and fairgrounds await you every Saturday morning. 80 productores locales, comerciantes y ferias le esperan cada sábado por la mañana. 80 lokale Produzenten, Händler und Schausteller erwarten Sie jeden Samstagvormittag. Mise à jour le 2022-03-22 par OTI des Monts du Lyonnais

