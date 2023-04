Marché Hebdomadaire de Boussois Place du 8 Mai 1945 Boussois Catégories d’Évènement: Boussois

Marché Hebdomadaire de Boussois Place du 8 Mai 1945, 1 janvier 2023, Boussois. Le marché hebdomadaire prend place chaque Mardi, sur la place.

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place du 8 Mai 1945

Boussois 59168 Nord Hauts-de-France



The weekly market takes place every Tuesday, on the square El mercado semanal tiene lugar todos los martes en la plaza Der Wochenmarkt findet jeden Dienstag auf dem Platz statt Mise à jour le 2023-01-27 par Office de Tourisme de l’Avesnois

