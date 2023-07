Balade pour tous Place du 8 Mai 1945 Beynes, 17 septembre 2023, Beynes.

Balade pour tous Dimanche 17 septembre, 09h45 Place du 8 Mai 1945

Promenade organisée par les associations Balade et Randonnée et Beynes, Histoire et Patrimoine pour faire découvrir le patrimoine remarquable de la Ville et de ses environs

Place du 8 Mai 1945 78650 Beynes Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

