Expositions Place du 8 Mai 1945 Beynes, 16 septembre 2023, Beynes.

Expositions 16 et 17 septembre Place du 8 Mai 1945

Expositions sous chapiteau :

– La restauration du Château (par l’association Mémoires et Histoire de Beynes)

– La Vigne à Beynes (par les Vignerons de Beynes)

– Le Château et son contexte historique au XVe s. (par l’association Beynes Histoire et Patrimoine)

– Les chauves-souris (par le service Environnement / Mairie de Beynes)

Place du 8 Mai 1945 78650 Beynes Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/VilledeBeynes?locale=fr_FR Parvis devant le Château de Beynes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00