La ville d'Arès vous convie au dévoilement du portrait de Joséphine Baker, résistante Gaulliste, chevalier de la Légion d'Honneur, le samedi 3 février dans le square des grands principes républicains.

La ville d’Arès vous convie au dévoilement du portrait de Joséphine Baker, résistante Gaulliste, chevalier de la Légion d’Honneur, le samedi 3 février dans le square des grands principes républicains.

Place du 8 mai 1945 Square des Grands Principes Républicains

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

