Conférence « L’Habitat écologique » par la coopérative Anatomies d’Architecture Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Requeil Catégories d’Évènement: Requeil

Sarthe Conférence « L’Habitat écologique » par la coopérative Anatomies d’Architecture Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire, 1 juin 2023, Requeil. Conférence « L’Habitat écologique » par la coopérative Anatomies d’Architecture Jeudi 1 juin, 18h30 Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Gratuit sur inscription Après un travail de prospection intensif des maisons écologiques sur l’ensemble du territoire français, Mathis Rager et Raphaël Walther nous partagent leur expertise pour nous aider à faire beaucoup plus, avec beaucoup moins. Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Requeil 72510 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 72 35 31 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue-sarthe.com/lhabitat-ecologique-par-la-cooperative-anatomies-darchitecture/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T18:30:00+02:00 – 2023-06-01T19:50:00+02:00

2023-06-01T18:30:00+02:00 – 2023-06-01T19:50:00+02:00 conférence architecture écologique Détails Catégories d’Évènement: Requeil, Sarthe Autres Lieu Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Adresse Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Ville Requeil Lieu Ville Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Requeil

Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Requeil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/requeil/

Conférence « L’Habitat écologique » par la coopérative Anatomies d’Architecture Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire 2023-06-01 was last modified: by Conférence « L’Habitat écologique » par la coopérative Anatomies d’Architecture Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire 1 juin 2023 Place du 8 Mai 1945, 72510 Requeil, France Pays de la Loire Requeil

Requeil