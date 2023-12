Embrasement de la Porte-Horloge de Vire Place du 6 juin Vire Normandie, 4 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Une nouvelle fois, la façade de l’édifice emblématique de Vire, la Porte-Horloge va s’illuminer en musique, magnifique spectacle pyrotechnique!.

2023-12-23 20:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Place du 6 juin VIRE

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Once again, the façade of Vire?s emblematic Porte-Horloge (Clock Gate) will be illuminated with music, a magnificent pyrotechnic show!

Una vez más, la fachada del edificio emblemático de Vire, la Porte-Horloge, se iluminará con música y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales

Ein weiteres Mal wird die Fassade des symbolträchtigen Gebäudes von Vire, das Uhrentor, mit Musik beleuchtet, ein wunderschönes pyrotechnisches Spektakel!

