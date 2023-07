Les Virevoltés : Carnage production « GIGN » à Vire Normandie place du 6 juin Vire Normandie, 1 juillet 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

4 membres d’un commando présentent une démonstration de mission d’entrainement : descente en rappel, chutes, combats, escalades et autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent bientôt quelques problèmes de compréhension dans l’équipe…

Leur mission : ils feront l’impossible pour s’en souvenir – Leur force : la solidarité sauf pendant la pause goûter – Leur but : trouver un problème à chaque solution..

place du 6 juin

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



4 members of a commando team present a demonstration of a training mission: abseiling, falls, fights, climbing and other (rarely) mastered techniques soon reveal some problems of understanding within the team…

Their mission: to do the impossible to remember – Their strength: solidarity, except during the snack break – Their goal: to find a problem with every solution.

4 miembros de un equipo comando hacen una demostración de una misión de entrenamiento: rápeles, caídas, peleas, escaladas y otras técnicas (raramente) dominadas revelan pronto algunos problemas de entendimiento en el equipo… Su misión: harán lo imposible por recordar.

Su misión: harán lo imposible por recordar – Su punto fuerte: la solidaridad, excepto durante la pausa para el tentempié – Su objetivo: encontrar un problema con cada solución.

vier Mitglieder eines Kommandos führen eine Trainingsmission vor: Abseilen, Stürze, Kämpfe, Klettern und andere (selten) beherrschte Techniken offenbaren bald einige Verständigungsprobleme innerhalb des Teams…

Ihre Mission: Sie werden alles tun, um sich daran zu erinnern – Ihre Stärke: Zusammenhalt, außer in der Snackpause – Ihr Ziel: Für jede Lösung ein Problem zu finden.

