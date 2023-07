Concours de chapeau Place du 6 juin Langrune-sur-Mer, 23 juillet 2023, Langrune-sur-Mer.

Langrune-sur-Mer,Calvados

Venez avec votre plus beau chapeau ! Suivi d’un pique-nique en musique avec Les Frères Dubois.

2023-07-23 12:00:00 fin : 2023-07-23 15:00:00. .

Place du 6 juin front de mer

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



Bring your best hat! Followed by a musical picnic with Les Frères Dubois

¡Trae tu mejor sombrero! Seguido de un picnic musical con Les Frères Dubois

Kommen Sie mit Ihrem schönsten Hut! Anschließend ein musikalisches Picknick mit Les Frères Dubois

Mise à jour le 2023-07-11 par Calvados Attractivité