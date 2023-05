Fête de la musique Place du 6 juin, 23 juin 2023, Bernières-sur-Mer.

Bernières-sur-Mer,Calvados

Concert gratuit place du 6 juin à 20h avec le groupe de soul music DEVIL’S BOTTLE.

précédé du concert de la chorale L’AIR DU LARGE dans la salle de la mer à 18H30.

Petite restauration sur place..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 19:30:00. .

Place du 6 juin Rue Victor Tesnières

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie



Free concert at the place du 6 juin at 8pm with the soul music group DEVIL’S BOTTLE.

preceded by the concert of the choir L’AIR DU LARGE in the sea room at 6:30 pm.

Small catering on the spot.

Concierto gratuito en la Place du 6 juin a las 20 h con el grupo de música soul DEVIL’S BOTTLE.

precedido por un concierto del coro L’AIR DU LARGE en la salle de la mer a las 18.30 h.

Pequeño catering in situ.

Gratiskonzert auf der Place du 6 juin um 20 Uhr mit der Soul-Musikgruppe DEVIL’S BOTTLE.

davor findet um 18.30 Uhr ein Konzert des Chors L’AIR DU LARGE im Salle de la mer statt.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-26 par Calvados Attractivité