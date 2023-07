Lecture La promesse de l’aube de Romain Gary. Place du 6 Juin 1944 Arromanches-les-Bains, 19 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Arromanches Loisirs culture accueille une « soirée » du festival Littérature à voix haute 2023. La Promesse de l’aube de Romain Gary, dont nous entendrons les extraits traitant de son engagement au sein de l’aviation française, sera lue par l’acteur Paul Barge ; c’est lui qui a lu l’an passé les Mémoires de de Gaulle, et l’année d’avant les lettres de Delacroix à George Sand. Le public le connaît bien et l’apprécie…

2023-08-19 19:30:00 fin : 2023-08-19 21:00:00. .

Place du 6 Juin 1944 SALLE DES FETES

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Arromanches Loisirs culture hosts an « evening » of the Littérature à voix haute 2023 festival. Romain Gary’s La Promesse de l’aube (The Promise of Dawn), from which we will hear excerpts dealing with his involvement in the French Air Force, will be read by actor Paul Barge, who last year read de Gaulle’s Mémoires, and the year before Delacroix’s letters to George Sand. The audience knows and appreciates him…

En el marco del festival Littérature à voix haute 2023, Arromanches Loisirs culture organiza una velada. La Promesse de l’aube (La promesa del alba), de Romain Gary, será leída por el actor Paul Barge, que el año pasado leyó las Mémoires de De Gaulle y el anterior las Cartas a George Sand de Delacroix. El público le conoce y le aprecia…

Arromanches Loisirs Culture ist Gastgeber eines « Abends » des Festivals Littérature à voix haute 2023 (Literatur mit lauter Stimme). Der Schauspieler Paul Barge liest Romain Garys La Promesse de l’aube (Das Versprechen der Morgendämmerung), in dem es um seinen Einsatz in der französischen Luftwaffe geht. Er war es auch, der im letzten Jahr de Gaulles Memoiren und im Jahr zuvor Delacroix’ Briefe an George Sand vorgelesen hat. Das Publikum kennt ihn gut und schätzt ihn.

