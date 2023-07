Karaoké animé par Chris’Animation Place du 6 Juin 1944 Arromanches-les-Bains, 16 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Voici le moment de faire revivre les tubes des années 80,90 et 2000, grâce à votre talent lors du karaoké organisé par Arromanches Loisirs culture. Echauffez-vous, faites quelques vocalises et rendez-vous pour vibrer ensemble dans la salle des fêtes d’Arromanches..

2023-08-16 20:30:00 fin : 2023-08-16 22:00:00. .

Place du 6 Juin 1944 SALLE DES FETES

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Now’s the time to revive the hits of the 80s, 90s and 2000s, thanks to your talent at the karaoke organized by Arromanches Loisirs culture. Warm up, do some vocals and join in the fun in the Arromanches village hall.

Es el momento de revivir los éxitos de los 80, 90 y 2000 gracias a tu talento en el karaoke organizado por la cultura Loisirs de Arromanches. Entra en calor, canta un poco y únete a la diversión en la sala de fiestas de Arromanches.

Jetzt ist es an der Zeit, die Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre wieder aufleben zu lassen, dank Ihres Talents bei der von Arromanches Loisirs Culture organisierten Karaoke. Wärmen Sie sich auf, machen Sie ein paar Vokalisen und treffen Sie sich, um gemeinsam im Festsaal von Arromanches zu vibrieren.

