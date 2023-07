Le syndrome d’Hercule, comédie musicale pour enfants à partir de 8 ans Place du 6 Juin 1944 Arromanches-les-Bains, 8 août 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

La Cie L’Antimonotonie, invitée par Arromanches Loisirs culture, créé en juin 2021, la comédie musicale Le syndrome d’Hercule, qui transpose les 12 travaux d’Hercule au XXIe siècle.

L’histoire : une hypnothérapeute soigne ses patients grâce à la mythologie. Arrivé par hasard dans son cabinet, Blaise et ses névroses en font le patient idéal. Il devra réaliser les 12 travaux revisités dans son quotidien…

Une comédie mythologico-musicale drôle et rythmée, portée par deux comédiens-chanteurs sur des chansons originales des genres variés tels que la pop, le rock ou le slam.

durée 1h05 / tout public à partir de 7/8 ans..

2023-08-08 15:00:00 fin : 2023-08-08 16:00:00. .

Place du 6 Juin 1944 SALLE DES FETES

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



In June 2021, the Cie L’Antimonotonie, invited by Arromanches Loisirs culture, will create the musical comedy Le syndrome d’Hercule, transposing the 12 labors of Hercules to the 21st century.

The story: a hypnotherapist uses mythology to treat her patients. Blaise’s neuroses make him the ideal patient. He will have to perform the 12 labors revisited in his daily life…

A funny, fast-paced mythological-musical comedy, performed by two actor-singers to original songs from a variety of genres, including pop, rock and slam.

duration 1h05 / all audiences from 7/8 years.

En junio de 2021, la compañía L’Antimonotonie, invitada por la cultura Arromanches Loisirs, creará la comedia musical Le syndrome d’Hercule, transponiendo los 12 trabajos de Hércules al siglo XXI.

La historia: una hipnoterapeuta utiliza la mitología para tratar a sus pacientes. Blaise y sus neurosis le convierten en el paciente ideal. Tendrá que realizar los 12 trabajos revisitados en su vida cotidiana…

Una comedia mitológico-musical divertida y trepidante, interpretada por dos actores-cantantes al son de canciones originales de géneros tan variados como el pop, el rock o el slam.

duración 1h05 / todos los públicos a partir de 7/8 años.

Die Cie L’Antimonotonie führt auf Einladung von Arromanches Loisirs culture im Juni 2021 das Musical Le syndrome d’Hercule auf, das die 12 Arbeiten des Herkules ins 21.

Die Geschichte: Eine Hypnotherapeutin behandelt ihre Patienten mithilfe der Mythologie. Der zufällig in ihre Praxis gekommene Blaise und seine Neurosen machen ihn zum idealen Patienten. Er muss die 12 Arbeiten ausführen, die in seinem Alltag neu erlebt werden…

Eine lustige und rhythmische mythologisch-musikalische Komödie, die von zwei Schauspielern und Sängern zu Originalsongs aus verschiedenen Genres wie Pop, Rock oder Slam getragen wird.

dauer 1h05 / für alle Zuschauer ab 7/8 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité