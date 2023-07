Marché gourmand nocturne Place du 31 Mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’Évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Marché gourmand nocturne Place du 31 Mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 23 août 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne Producteurs locaux, buvette.

Pensez à vos couverts!.

2023-08-23

Place du 31 Mars 1944

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local producers, refreshment stand.

Don’t forget your cutlery! Productores locales, bar de refrescos.

No olvide los cubiertos Lokale Produzenten, Getränkestand.

