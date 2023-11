DEFILE DE SAINT-NICOLAS Place du 22 octobre 1919 Xonrupt-Longemer, 9 décembre 2023, Xonrupt-Longemer.

Xonrupt-Longemer,Vosges

Défilé de Saint Nicolas dans les rues du village.. Enfants

Samedi 2023-12-09 17:15:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place du 22 octobre 1919 Salle Polyvalente

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



Parade of Saint Nicolas in the streets of the village.

Desfile de San Nicolás por las calles del pueblo.

Umzug des Heiligen Nikolaus durch die Straßen des Dorfes.

