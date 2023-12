Concert Noël du 17ème siècle en Allemagne et en France par le Banquet Musical place du 2 Février Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14 Programme en deux parties, mettant à l’honneur deux grands compositeurs du 17ème siècle : l’Allemand Dietrich BUXTEHUDE et le Français Marc-Antoine CHARPENTIER….

Noëls du XVIIème siècle en Allemagne et en France Programme en deux parties, mettant à l’honneur deux grands compositeurs du 17ème siècle : l’Allemand Dietrich BUXTEHUDE et le Français Marc-Antoine CHARPENTIER. Les genres de la Cantate et du Magnificat y sont présentés mais avec des esthétiques différentes, caractéristiques des styles des deux pays. Le Concerto pastoral de Johann Christoph PEZ trouve naturellement sa place dans ce programme de Noël. Musique allemande Das Neugeborne Kindelein Bux wv 13 Dietrich Buxtehude Concerto Pastoral Johan Christoper Pez Magnificat Bux wv 203 Dietrich Buxtehude Musique française Marc Antoine Charpentier Noël pour les instruments « Laissez paistre vos bêtes » Magnificat H 79 Noëls pour les instruments « A la venure de Noël » « Or nous dites Marie » In Nativitatem Canticum H 414 EUR.

