Concert de l'avent par la Manécanterie de St-Jean place du 2 Février Colmar

Haut-Rhin Concert de l’avent par la Manécanterie de St-Jean place du 2 Février Colmar, 16 décembre 2023, Colmar. Colmar,Haut-Rhin Cantate de Noël Veni Veni Emmanuel de Bernard Lienhardt (compositeur alsacien) avec 80 enfants chanteurs..

place du 2 Février

Christmas cantata Veni Veni Emmanuel by Bernard Lienhardt (Alsatian composer) with 80 child singers. Cantata navideña Veni Veni Emmanuel de Bernard Lienhardt (compositor alsaciano) con 80 niños cantando. Weihnachtskantate Veni Veni Emmanuel von Bernard Lienhardt (elsässischer Komponist) mit 80 Kindersängern.

