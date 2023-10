Entrée oecuménique dans l’Avent place du 2 Février Colmar, 2 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Une belle ancienne tradition à Colmar: célébration chantée à l’église protestante Saint- Matthieu puis à la Collégiale Saint-Martin..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

place du 2 Février

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



A fine old tradition in Colmar: a sung celebration at the Protestant church of Saint Matthieu, then at the Collégiale Saint-Martin.

Una bonita y antigua tradición en Colmar: una celebración cantada en la iglesia protestante de Saint Matthieu y, a continuación, en la Collégiale Saint-Martin.

Eine schöne alte Tradition in Colmar: Gesungene Feier in der protestantischen Kirche Saint- Matthieu und anschließend in der Stiftskirche Saint-Martin.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de Colmar