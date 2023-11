Portes ouvertes à l’Eglise St Matthieu place du 2 Février Colmar, 26 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Portes ouvertes pour un moment de silence et d’échange..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

place du 2 Février

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Open doors for a moment of silence and exchange.

Puertas abiertas para un momento de silencio e intercambio.

Offene Türen für einen Moment der Stille und des Austauschs.

