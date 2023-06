Concert-conférence « Debussy au jardin » Place du 2 décembre 1870 Loigny-la-Bataille, 7 juillet 2023, Loigny-la-Bataille.

Loigny-la-Bataille,Eure-et-Loir

Venez découvrir la vie et l’œuvre de Debussy dans un concert-conférence inédit au Musée de la guerre 1870 à Loigny-la-Bataille le 7 juillet prochain !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . 8 EUR.

Place du 2 décembre 1870

Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover the life and work of Debussy in a unique concert-conference at the Musée de la Guerre 1870 in Loigny-la-Bataille on July 7!

Venga a descubrir la vida y la obra de Debussy en un concierto-conferencia único en el Musée de la Guerre 1870 de Loigny-la-Bataille, el 7 de julio

Entdecken Sie Debussys Leben und Werk in einem einzigartigen Vortragskonzert im Kriegsmuseum 1870 in Loigny-la-Bataille am 7. Juli!

